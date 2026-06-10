Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、各選手を採点・寸評する。第４回はＦＷ編。田中和樹【５・５】昨夏の左足全十字靱帯（じんたい）断裂のケガから復帰。練習復帰から時間をじっくりかけてコンディションを調整した（後に全体合流した椿のほうが試合に出るのが早