気象庁は「エルニーニョ現象」が今年春から発生しているとみられると発表しました。エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の中部から東部にかけての海面水温が高い状態が続く現象です。この現象が発生すると、一般的に日本付近の気温は冬は高く、夏は低くなりやすい傾向があるとされています。一方、気象庁の夏の予報では全国的に平年より高くなる見通しです。気象庁は「今年は平年よりフィリピンの東の海上での対流活動が活発で、日本