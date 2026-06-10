◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー西武（6月10日、ジャイアンツタウンスタジアム）7回に小濱佑斗選手のタイムリーで勝ち越しに成功した巨人。8回には皆川岳飛選手、リチャード選手の連打でノーアウト1、3塁とすると、中田歩夢選手がセーフティースクイズを敢行し、さらに1点を追加します。また、小濱選手のタイムリーなどでこの回、合計3点と6-3で勝利しました。ヒーローインタビューには5打数2安打2打点の小濱選手。「石井（琢