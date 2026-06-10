「チームみらい」高山聡史幹事長（39）が、台風直撃の日に霞が関の官僚に対面でのレクを要求していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【当日の様子】台風直撃により、都内は大荒れの天候だった高山氏は、名門・灘高校から慶應大院を修了し、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）等を経て政治家に転身。党首の安野貴博氏（35）とともにチームみらいを設立し、衆院選で比例東京ブロックから初当選した。「テクノロジ