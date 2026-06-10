日本テレビ系長寿番組「笑点」で座布団運びを42年間務める“山田くん”こと山田隆夫（69）が、誹謗中傷トラブルを起こしていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【衝撃写真】ラクダに乗って公道を進むアイドル時代の山田くん(19)“山田くん”こと山田隆夫©時事通信社「笑点」は今年で放送60周年を迎え、長期放送にちなむギネス世界記録に認定されたばかり。山田はその「笑点」で、座布団運び担当として長年愛されてき