開幕まであと1日となったFIFAワールドカップ。この日の日本代表はつかの間の休養日でしたが、けがで別調整が続いていた遠藤航選手（33）は休日返上で、メンタル面などをサポートする役割で召集された南野拓実選手（31）と練習場を訪れ自主トレを行いました。9日、アメリカ・ナッシュビル入りした時には「（コンディションは）アイスランド戦後よりは間違いなく良くはなっているんで、ここからまたしっかり個人的に準備していきたい