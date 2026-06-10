クマの目撃が相次いだ栃木県宇都宮市の小・中学校では、10日まで一斉休校としていましたが、11日から再開すると発表した。宇都宮市内で目撃されたクマは複数いるとの情報もあったが、9日午後に宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の敷地内で1頭のクマが駆除された後、新たな目撃情報が24時間ないため、専門家の意見なども踏まえ、再開を決めたという。市内の保育園では通常通り開園しているところもあり、保護者などからは安堵の声がある一方