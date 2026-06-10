アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜が１０日、東京・サンシャイン劇場で主演舞台「隅田川ヤングロード物語３〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜」（２１日まで同所）の取材会を、お笑いコンビ・ＮＯＮＳＴＹＬＥの石田明らと行った。６日に名古屋で開幕しており、この日が東京公演の初日。開演前に辰巳雄大は、「まぁ初戦のオランダ戦。ここがキーになるかなと思います」と１５日に日本代表が初戦を迎えるサッカーＷ杯にちなん