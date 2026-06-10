▽メキシコ―南アフリカ（日本時間12日午前4時・メキシコ市）地元の声援を受けるメキシコが優勢だ。パスワークで試合を支配し、R・ヒメネスの決定力を生かしたい。南アフリカは中盤のモコエナを中心に組織的な守備で対抗する。▽韓国―チェコ（日本時間12日午前11時・グアダラハラ）韓国は孫興民を軸とした攻撃力が強みで、チェコは191センチのシックら長身選手をそろえる。セットプレーでの攻防と、高地への適応力が勝負の行