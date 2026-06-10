〈「極めて危うい態度」高市首相秘書と動画作成者のZoom音声の報道にヤフコメ民「これまでの首相答弁」を疑問視過去のブログ記述にも注目集まる〉から続く高市早苗首相陣営が、昨年10月の自民党総裁選と今年2月の衆院選で、ライバルや野党を中傷する動画を作成していた問題。高市首相は国会で「秘書を信じます」「（週刊文春の）有料会員になること自体、私は拒否をいたします」などと答弁して核心を避けており、混乱が続いて