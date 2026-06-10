テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が９日に放送された。この日は「うぬぼれ注意オトコの自分番付」。紅しょうが・熊元プロレスの「付き合いたい順位」を予想した。レインボー・池田直人は８年ぶりの同番組出演。２０１８年放送の「見た目ビューティーカップ」出演を振り返り「女装して出る企画に出させてもらって…。本当に何もできんくて帰りのタクシー泣いた記憶があります…」と話した。池田は「もう、何もできんかった