サーキットが抱える「通信」の現状と課題現代のモータースポーツにおいて、快適な通信環境は欠かせないものとなっています。しかし、山間部に位置することも多いサーキットでは、通信の繋がりにくさにストレスを感じたことがある人もいるかもしれません。【画像ギャラリー】サーキットが快適に？ どんな構想？そんな課題を解決すべく、日本自動車会議所のモータースポーツ委員会が動き出しました。「スーパー耐久シリーズ第3