＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞初日から首位に立ち、そのままツアー初優勝をつかむことは決して珍しいことではない。1988年のツアー制度施行後、1勝目を完全Vで達成したのは、前週の「ヨネックスレディス」の吉田鈴で36人目。ツアー優勝者は海外などの招待も含めて253人目だったから、全体の14.2%を占めていることになる。【連続写真】なぜ初優勝の吉田鈴は