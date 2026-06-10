ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！今回は国内男子ツアー今季メジャー第2戦目となる「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」が行われた、宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）から。【写真】これが未発表モデルの