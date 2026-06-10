ラグビー・リーグワンを初制覇した神戸は10日、神戸市内のクラブハウスで総括記者会見を開いた。レギュラーシーズンを1位で終え、プレーオフ決勝は東京ベイとの激闘を制して頂点に立った。就任3季目で優勝に導いたデイブ・レニーHCは「たくさんの方々が努力した結果。チーム、会社、街、このチームに携わる全ての方々に最高の結果を届けられたと思う」と改めて喜びを口にした。今季限りで退任し、今後は母国ニュージーランド