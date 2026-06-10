◇出場選手登録【ソフトバンク】柳町達外野手（打線強化）【オリックス】杉沢龍外野手（右尺骨遠位端骨折完治）【ロッテ】上田希由翔内野手（内野強化）【阪神】津田淳哉投手（中継ぎ強化）、岡城快生外野手（外野強化）【巨人】田和廉投手（中継ぎ強化）【広島】林晃汰内野手（打線強化）◇同抹消【ソフトバンク】D.ヘルナンデス投手（左肘コンディション不良）【オリックス】野口智哉内野手（再調整）【ロッテ】寺地隆成捕手