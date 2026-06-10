ロッテの上田希由翔内野手が10日、1軍に再合流、寺地隆成捕手に代わって出場選手登録された。5月28日に出場選手登録を抹消されたが、ファーム・リーグ5試合で11打数4安打の打率・364、2本塁打、7打点の好成績を残した。上田は「しっかり自分のやることに集中して、結果を出せた期間だったかなと思います」と充実の表情で振り返り、「1軍にいた時に、チームの方針として真っすぐを引っ張るということができていなかったので、そ