34歳の美人経営者が、「どの夫婦も浮気する」という持論を曲げず、婚活アドバイザーから「もうお手上げ」とさじを投げられる場面があった。【映像】美人社長の“浮気論”に婚活アドバイザーが激怒6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければ