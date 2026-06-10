タレントのLiLiCoが10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）レッドカーペットに登場した。【全身ショット】赤い着物に金の帯を合わせ華やかに登場したLiLiCoフェスティバルアンバサダーを務めるLiLiCoは、映画祭代表で俳優の別所哲也とともに登場。赤い着物に金の帯を華やかに合わせた衣装をまとったLiL