7年ぶりに北朝鮮を訪れた中国の習近平国家主席は、訪問日程を終え、金正恩総書記に感謝の電報を贈りました。【映像】握手を交わす習主席と金総書記核問題が議論されたかについては、中朝両国はともに言及しませんでした。北朝鮮の国営メディア・朝鮮中央通信によりますと、習主席は金総書記に贈った電報のなかで、今回の訪朝について「共に関心を持つ問題について深い意見交換を行い、一連の重要な共通認識を築いた。訪問の