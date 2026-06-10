川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」が開幕した。3Rは2枠からスタートを決めた岡谷美由紀（41＝浜松）が1角を先頭で回り、そのまま6周回を押し切った。前節の浜松最終日から連勝だ。「一番いいタイヤを出した。油断するとハネるが川口のイメージはいいのでね。消音マフラーは得意です」。自信を持って臨んだことがいい方に出た。2日目に向けての調整も明確。「ヘッド周りとタイヤ探し。さらにハネない、い