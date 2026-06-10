小麦粉を一切使用せず、まるごと黄えんどう豆を使ったグルテンフリーの焼きドーナツ『ZENB ベイクドドーナツ』シリーズから、新商品「コーヒーグレーズド」および「レモングレーズド」が発売。ヘルシーさはもちろん、かわいいビジュアルにも注目だ。6月10日（水）から、公式サイトや主要ECサイトで展開する。【写真】ビジュアルもイイ！コーヒー＆レモンの新商品罪悪感ゼロでおいしく食べられるヘルシードーナツとして誕生した