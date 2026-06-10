アメリカのAI企業「アンソロピック」は対話型AI「クロード」の最上位モデルを一般利用者向けに提供を開始したと発表しました。【映像】アンソロピックが「ミュトス級AI」一般提供開始アンソロピックは9日、対話型AI「クロード」の最上位モデル「クロード・フェイブル5」を一般向けに提供すると発表しました。サイバー攻撃などへの悪用を避けるために非常に高いセキュリティを確保したとしています。「クロード・フェイブル5