オリックス・野口智哉内野手が10日、出場選手登録を抹消された。開幕1軍入りを果たした今季はここまで44試合に出場して、打率・220、2本塁打14打点。前日9日のヤクルト戦は9回に代走で出場していた。野口に代わり、「右尺骨遠位端骨折」で離脱していた杉沢が再昇格。前日9日夜は金沢で行われた日本海・石川との2軍練習試合に出場し、試合後に昇格を告げられたという大卒4年目の韋駄天は「（患部は）もう大丈夫です」と力を込