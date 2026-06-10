俳優の藤岡弘、（80）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今回、ファミリー揃っての初めてのデニム姿での撮影」とつづり、長女で俳優の天翔愛（24）、長男で俳優の藤岡真威人（22）、次女で俳優・モデルの天翔天音（20）、三女で俳優・モデルの藤岡舞衣（18）との“リンクコーデ”親子5ショットを公開した。【写真】「絵になりますねぇ」「美男美女一家過ぎる」デニム服をまとい息子＆娘たちとポーズを決める藤岡弘、弘、