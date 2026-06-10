気象庁は、沖縄県宮古島地方にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。【映像】土砂災害の危険度（気象庁のキキクル）沖縄県の宮古島地方には梅雨前線の活発な雨雲がかかり、雨が強まっています。宮古島市は土砂災害の恐れが高まっていて、厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警戒区域などにいる人は自治体からの避難情報を確認してください。避難指示が