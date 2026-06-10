高市総理大臣はマレーシア首相と会談し、LNG＝液化天然ガスの安定供給などエネルギー資源の安全保障を強化することで一致しました。【映像】握手を交わすマレーシア首相と高市総理大臣高市総理「エネルギーに関する国際情勢の不確実性が高まっているなか、日本にとって安定的なLNG供給国であるマレーシアとの協力は一層重要でございます」日本はLNGの輸入量のおよそ15％をマレーシアに依存していて、中東情勢の影響をふまえ、