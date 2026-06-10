タレントの時東ぁみさんが6月9日、自身のインスタグラムを更新し、8月9日に横浜で開催されるフィットネス大会への出場を発表しました。【写真を見る】【 時東ぁみ 】「気合いを入れるためにご報告」フィットネス大会出場を発表初のショートスパッツ＆ヒール姿も公開時東さんは「2ヶ月前になったので気合いを入れるためにご報告」と書き出し、「8/9に横浜保土ヶ谷公会堂で開催されるフィットネス大会『第3回大会 PURSUIT JAPAN