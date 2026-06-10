NTTは次世代通信基盤「IOWN」の実用化に向け韓国や台湾の大手通信会社などと投資ファンドを設立すると発表しました。【映像】投資ファンドを設立すると発表したNTTIOWNは光技術を使った次世代の通信基盤で、高速・大容量に加えて消費電力を大幅に抑えることが特徴です。NTTが韓国の「SKテレコム」や台湾の「中華電信」などと、設立するグローバル投資ファンドは日本円でおよそ800億円程度の規模となる見込みです。ファンド