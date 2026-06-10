横浜ＦＣ（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは１０日までに、東洋大のＤＦ中村琉聖（２１）＝１７８センチ、７５キロ＝の２０２７年からの加入が内定したと発表した。クラブを通じ「１日でも早く三ツ沢のピッチで躍動する姿をお見せできるように初心を忘れず、ひた向きに努力し続ける」とコメントした。