ファンのストレスは限界のようだ。米メディア「エッセンシャリースポーツ」は９日（日本時間１０日）、「ヤンキースファンがアーロン・ブーン監督の退任を要求、ボルピひいきは収まらない」との記事を配信した。ヤンキースのアンソニー・ボルピ内野手（２５）は９日の敵地ガーディアンズ戦に「７番・遊撃」で出場も、３打数無安打。打率も１割９分まで低下した。記事は「ジャッジが戦線離脱した今、ヤンキースはボルピの打率