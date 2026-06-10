【モデルプレス＝2026/06/10】歌手でタレントの中川翔子が6月8日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちと密着する様子を公開した。【写真】41歳双子出産タレント「離乳食つくりにキッチンすら行けず」双子のべったり後追いショット公開◆中川翔子、べったりな双子の姿公開中川は「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れると ぎゃー！と呼ぶの可愛すぎる」と双子の弟の近況を報告。「離乳食つくりにキッチンすら行けず お