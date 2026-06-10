【モデルプレス＝2026/06/10】IZ*ONE（アイズワン）出身のチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が6月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、注目を集めている。【写真】IZ*ONE出身美女「脚の比率にびっくり」美脚際立つミニスカ姿◆イェナ、美脚際立つミニスカショット公開イェナは、開放的なビルの屋上のような場所で、青空を背景にした写真を複数枚投稿。爽やかな白の半袖シャツにネイビーのチェック柄ミニスカート