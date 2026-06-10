【モデルプレス＝2026/06/10】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が6月9日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのオールインワン姿を公開した。【写真】32歳プロ雀士の美女「さすが役満ボディ」二の腕スラリのノースリオールインワン姿◆岡田紗佳、ノースリオールインワン姿公開岡田は「宮島のトークイベントに来て頂いた皆様、ありがとうございました！暗かった画像を無理やりフラッシュ加工にしたら夜で撮ったみたいに