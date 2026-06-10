【モデルプレス＝2026/06/10】フリーアナウンサーの青木裕子が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「嬉しいおかずがいっぱい」エビしんじょ＆揚げ玉入り卵焼きの弁当◆青木裕子「エビしんじょ揚げ」メインのお弁当公開青木は「お弁当」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。黒い弁当箱には、海苔が巻かれたおむすびと胡麻がふられたおむすびが交