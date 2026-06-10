プロ雀士で麻雀のプロリーグ・Mリーグでは「KADOKAWAサクラナイツ」に所属していた渋川難波さんが2026年6月8日にXを更新。不倫騒動を受け、チームからの退団と麻雀プロとしての活動を自粛することを発表した。「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず」渋川さんは2022年からKADOKAWAサクラナイツに所属。2023年には女流プロ雀士の早川林香さんと結婚を報告した。6月5日に渋川さんは自身のXとYouTubeで「不適