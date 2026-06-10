ドル円は160円台前半でのもみ合い＝東京為替概況 ドル円は160円台前半での推移。朝からのレンジは19銭にとどまった。前日の海外市場で160.45円まで上昇した。今朝、米中央軍がイランにヘリを撃墜されたことへの報復攻撃を行ったことで、ドル買いの流れとなり、160.43円を付けるなど、堅調地合いを維持した。その後米軍が報復攻撃を完了と発表し、事態が落ち着くとの期待もあって160.40円前後から160.24円を付けたが、す