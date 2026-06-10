【これからの見通し】中東情勢への警戒継続、米CPIも注目 イラン革命軍による米軍ヘリ撃墜への報復として、日本時間朝方に米中央軍によるイランへの報復攻撃が行われた。有事のドル買いや、リスク警戒の原油高、株安の動きも、ある程度の反応にとどまった。その後米軍は報復攻撃を完了と発表し、一時的にドル売りが強まる場面が見られたが、ドル円は160.30円台から160.24円までの動きにとどまり、その後元の水準に戻すなど、