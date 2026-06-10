ＮＹ原油時間外取引87.61ドルまで一時下げる 東京時間15:52現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.02（-0.18-0.20%） 米中央軍はヘリ撃墜の報復攻撃を完了と発表。これを受けて朝はしっかりとなっていたNY原油は下げに転じている。