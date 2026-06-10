テクニカルポイント ユーロドル10日線意識 1.1709エンベロープ1%上限（10日間） 1.1708ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1702一目均衡表・雲（上限） 1.1692100日移動平均 1.1679200日移動平均 1.1649一目均衡表・基準線 1.1630一目均衡表・雲（下限） 1.161621日移動平均 1.1593一目均衡表・転換線 1.159310日移動平均 1.1550現値 1.1525ボリン