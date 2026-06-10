通貨オプションボラティリティー ドル円1週間6％台後半 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.726.077.416.40 1MO6.875.746.446.59 3MO7.765.646.876.59 6MO8.355.877.377.00 9MO8.526.057.677.18 1YR8.716.478.017.41 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.