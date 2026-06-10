◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・野口智哉内野手が１０日、出場選手登録を抹消された。プロ５年目の今季は２３年以来の開幕１軍入りを果たし、主に二塁手として４４試合に出場。打率２割２分、２本塁打、１４打点をマークしていたが、「８番・二塁」で先発した５日の広島戦（マツダスタジアム）では５打数無安打、３三振に終わっていた。プロ４年目の杉沢龍外