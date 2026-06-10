◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・杉沢龍外野手が１０日、出場選手登録された。プロ４年目の今季は自身初の開幕１軍入りを果たし、６試合で打率３割８分５厘をマーク。飛躍のきっかけをつかみかけていたが、４月１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で死球を受け、「右尺骨遠位端骨折」での離脱を余儀なくされた。６月６日のファーム・リーグ阪神戦（ＳＧＬ）にて