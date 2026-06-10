岐阜県関市の長良川で10日、大学生とみられる男性が溺れて心肺停止となっています。警察によりますと、10日午後0時40分ごろ、関市池尻の長良川で「大学生ぐらいの男の子が川に沈んだ」と110番通報がありました。消防のダイバーが約3mの川底で男性を発見して救急搬送しましたが、心肺停止の状態だということです。10日の長良川の流れは穏やかで、男性は川遊びをしていた大学生8人のグループの1人とみられるとい