日本ラグビー協会は１０日、今夏の日本代表活動に参加する選手３５人を発表した。日本代表は１３日から宮崎市内で合宿を行い、７月のイタリア戦（秩父宮）などに備える。日本協会はこの日、コンディション都合で選考対象外となった１４選手もあわせて発表。今季、神戸をリーグワン初優勝に導いたＳＯ李承信、埼玉のプロップ稲垣啓太らが対象外リストに入った。この日都内で会見に臨んだ日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッド