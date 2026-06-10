俳優・有村架純が主演を務める映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開（6月19日）に向け、中部国際空港セントレア（愛知県常滑市）で6月13日〜19日に公開記念プロモーションイベントが実施される。【写真】有村架純が空港で子育てママ姿セントレアで撮影されたシーン同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが逮捕された実際の金密輸事件に着想を得て生まれたオリジナルストーリー。セントレアでは、出発ロビーやスカ