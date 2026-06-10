◇交流戦楽天―巨人（2026年6月10日楽天モバイル最強パーク）楽天は10日、成績不振のために三木肇監督（49）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が同日の巨人戦から監督代行を務めることを発表した。巨人も阿部前監督の辞任に伴い、橋上秀樹監督代行（60）が指揮を執っており、球界では14年の西武（田辺徳雄監督代行）―楽天（大久保博元監督代行）戦以来、12年ぶりの「代行対決」なる。塩川監督代行は04年ドラフト5