阪神は10日、梅野隆太郎捕手（34）の出場選手登録を抹消した。梅野は今季、開幕を2軍で迎え4月25日に今季初昇格。ここまで9試合に出場し打率・200、1本塁打、1打点の成績だった。この日は椎葉剛投手（24）の出場選手登録も抹消。替わって岡城快生外野手（22）、津田淳哉投手（24）を出場選手登録した。