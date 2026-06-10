山形県村山市内のサクランボ畑で７〜８日、侵入したクマに収穫間近の実が食べられる被害が相次いで発生した。県内ではクマの出没の増加とともに食害が増えている。今後、収穫作業が本格化することから、県などは警戒を呼びかけている。「とんでもない世の中になった。クマとの対決だ」クマ被害に遭った村山市湯野沢のサクランボ農家、尾方勝吉さん（７５）は、折られた木を見つめ、厳しい表情を浮かべた。山の麓に位置する