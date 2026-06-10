「西武−広島」（１０日、ベルーナドーム）広島の林晃汰内野手が１軍に合流した。出場選手登録されれば、今季２度目の１軍昇格となる。今季はここまで６試合に出場し、５打数無安打。５月５日に１軍昇格するも、同２１日に登録抹消されていた。ファームでは打率・３２５の好成績を残している。林は１８年ドラフト３位で広島に入団。２１年には１０２試合に出場し、１０本塁打をマークしている。チームは現在、借金１０の